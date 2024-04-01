بعد"الحشاشين " و"جودر"..هل تستعيد الدراما التاريخية بريقها؟

استطاع مسلسل " الحشاشين" الذي يتناول تاريخ طائقة مثيرة للجدل ومختلف حولها في القرن الحادي عشر الميلادي أن يتحول إلى العمل الأكثر تأثيرا في الموسم الدرامي من حيث ردود الأفعال والانقسام في الرأي ما بين مؤيد ومعارض، فهل يمكن أن يغري هذا النجاح صناع الدراما بإعادة النظر في موقفهم الرافض أو على الأقل المتحفظ تجاه الدراما التاريخية؟

اللافت أن هناك لاعبا قويا دخل على الخط في هذا السياق هو النجم ياسر جلال، الذي لعب بطولة مسلسل تاريخي آخر في النصف الثاني من رمضان هو " جودر" ونال العمل إشادة لافتة على مستوى الأداء التمثيلي لشخصيتي شهريار وشهرزاد، فضلا عن الديكورات القوية والإيقاع السينمائي و اللغة البصرية عموما، فهل يكون المسلسل عنصرا إضافيا يصب في صالح عودة الدراما التاريخية؟

الحجج التقليدية التي تجعل كثيرين يحجمون عن تقديم هذه النوعية يمكن إيجازها في نقطتين، الميزانية الضخمة التي تتطلبها الدراما التاريخية فضلا عن عدم جاذبيتها للمشاهد العصري، فكيف يرى الخبراء والمختصون الأمر؟