بسبب جراحات التجميل.. إعلامية عراقية تتصدر الصحف العالمية (صور)

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مؤخرًا، مقالاً عن مقدمة البرامج العراقية داليا نعيم، التي خضعت لـ43 عملية تجميل، كي تبدو مثل دمية "باربي".

وقالت الصحيفة إن "داليا" البالغة من العمر 30 عامًا فقط، والتي تعمل كمقدمة برامج وممثلة، نالت اهتمامًا إعلاميًا عالميًا بعد أن لجأت إلى عدد كبير من عمليات التجميل الجراحية لتغيير مظهرها.

وأضافت "ميرور" أن داليا من بغداد، تفتخر بعدد متابعيها الذي يصل إلى نحو مليون شخص على إنستغرام، حيث تنشر بانتظام محتوى يُظهر وجهها "الخارج عن المألوف".