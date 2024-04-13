لماذا أطلقت طائرة مصرية نداء استغاثة بعد إقلاعها؟

تعرضت طائرة مصرية من طراز بوينغ 800-737 لعطل فني، بعد إقلاعها مباشرة من مطار "برج العرب" بالإسكندرية، وأطلق طاقمها نداء استغاثة في الجو، بحسب ما أظهره أحد مواقع تتبع حركة الطيران.

وكشف بيان لشركة "مصر للطيران" تفاصيل الواقعة، موضحا أن الرحلة رقم MS4413 كانت متجهة إلى مطار جدة الدولي دون ركاب؛ إذ كان المقرر أن تنقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة إلى مصر.

وأوضح البيان، أنه بعد إقلاع الطائرة بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمتها؛ ما اضطر قائد الرحلة للعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب، وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.

وأشار البيان إلى أنه تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينغ 800-737 أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة، لنقل الركاب وعددهم 140 من مطار جدة، وقد وصلت إلى مطار برج العرب أمس الجمعة.