بعد أنباء انفصالها عن بن أفليك.. جينيفر لوبيز تلغي جولتها الفنية

أعلنت شركة "Live Nation" أن المغنية الأمريكية جينفير لوبيز ألغت جولتها الفنية، بدعوى أنها "ستمنح نفسها إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين".

وأصدرت لوبيز (54 عامًا) بيانًا، يوضح تفاصيل قرارها، إذ كتبت: "أشعر بحزن شديد، لأنني خذلتكم، أرجو أن تعلموا أنني لم أفعل هذا، إلا لأنه كان ضروريًا للغاية".

ووعدت النجمة العالمية أنها ستنطلق بجولتها الفنية، في وقت آخر.

وكان من المقرر أن تكون الجولة، من يونيو/حزيران الجاري إلى أغسطس/آب المقبل، دعمًا لألبومها "هذا أنا.. الآن"، الذي صدر في فبراير/شباط الماضي.

ووفق ما نشرته مجلة "بيبول"، فإنه سيتم استرداد أموال جميع من حجزوا تذاكرهم لأجل حضور حفلات لوبيز.

وبالإضافة إلى قضاء الوقت مع عائلتها وأصدقائها، تحتفل لوبيز، حاليًا، بإصدار فيلمها "Atlas" على "نتفلكس"، ووصل بالفعل إلى المرتبة الأولى في 55 دولة.

ويأتي إعلان جينيفر لوبيز إلغاء جولتها الفنية، بعد أنباء عن وجود مشكلات بينها وبين زوجها النجم بن أفليك، وأنهما في طريقهما للانفصال، رغم ظهورهما معًا بعد هذه الأنباء، وهما يبتسمان للمصورين.

وسبق أن أكدت مصادر أن النجمين يعيشان في منزلين منفصلين، وأن هناك توترًا في علاقتهما الزوجية.