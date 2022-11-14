إساءات لمسجد قيد الإنشاء في كوريا برؤوس الخنازير

ومنذ عام 2014، يستخدم الطلاب المسلمون في جامعة "كيوغنغ بوك" أحد المنازل في الحي كمصلى، وفي ديسمبر 2020 بدأ تشييد مبنى مسجد بموافقة سلطة المنطقة. ومن المقرر بناء مسجد من طابقين بارتفاع 20 مترا، مع مئذنة. وتعود ملكية الأرض التي يُبنى عليها المسجد إلى 6 مسلمين من باكستان وبنغلادش.

وأكد رزق أن الغرض الرئيسي من بناء المسجد، هو جعل المكان أكثر أمانا وهدوءا لإقامة الصلاة"، وفسر قائلا: "المبنى السابق، كان يستخدمه أكثر من 150 مصلٍ، معظمهم من الطلاب، لكنه لم يكن مناسبا للصلاة، كان يعاني من مشاكل عدة، منها عدم وجود نظام تبريد أو تدفئة أرضية، كما كانت مساحته صغيرة جدا، ما أجبر عددا من المصلين على الوقوف في الخارج".

وأشار رزق إلى أن الجيران الكوريين علموا بخطة بناء المسجد، وعارضوها بشدة، زاعمين أن المسلمين على وشك السيطرة على الحي بأكمله.

وبعد تلقي مكتب المنطقة شكاوي عدة من السكان، عكس موقفه الأولي وفرض أمرا إداريا في فبراير 2021، بوقف بناء المسجد، لكن في ديسمبر 2021، فاز الملاك المسلمون بأمر إلغاء قرار مكتب المقاطعة، وفي سبتمبر من هذا العام، أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الإدارية، ما مهد الطريق لبناء المسجد.

ومع استئناف العمل، بدأ السكان بعرقلة عمليات البناء، من خلال سد المدخل بسياراتهم.

"ملاذنا الوحيد"

من جابنه، قال أحد سكان الحي ويدعى "جانج، 62 عاما: "تخيل حشودا كبيرة ن الناس تمر من أمام باب منزلك عدة مرات في اليوم، صوتهم وهم يتجاذبون أطراف الحديث ويمشون ويركبون دراجاتهم وسياراتهم، هذا سيدفعك للجنون".

وأضاف: "عدواننا على المسلمين هو الملاذ الوحيد لنا لحماية بيئتنا المعيشية".

وتابع: "احترمنا الجالية المسملة في الحي لسنوات، كنا نتشارك معهم الطعام والهدايا، وتحملنا ضوضاء صلاتهم ولم نتقدم بأي شكوى بشأن تجمعاتهم، لكن بناء مسجد سيجذب المزيد من المصلين إلى هذا الحي الصغير، وهذا تجاوز للحدود".

وأضاف: "أعيش هنا منذ 6 سنوات، وفي حال اكتمل بناء المسجد فمن المؤكد أنني سأترك الحي، وانتقل لمنزل آخر".

وقال الطالب رزق، إن الجالية المسلمة قدمت عدة اقتراحات للسكان لتخفيف مخاوفهم، مثل تجهيز المسجد بجدران ونوافذ عازلة للصوت، إلا أنهم لم يقبلوا.

وأنهى حديثه قائلا: "المشاعر المعادية للإسلام متأصلة وواضحة في سكان هذا الحي، فبعضهم يصفوننا بالإرهابيين ويلومون ديننا بدلا من الحديث ومناقشة الأمر معنا".