ثاني حالة انتحار خلال أسبوع.. هل يصبح النيل "كابوس" المصريين؟

أنهى شاب مصري اليوم الاثنين حياته بالقفز في نهر النيل، من كوبري الساحل الواقع بمحافظة الجيزة، لمروره بضائقة مالية.

وتلقى قسم شرطة الوراق بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شاب بعد قفزه من أعلى كوبري الساحل بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مصحوبة برجال الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، إذ تم انتشال الجثمان بعد دقائق قليلة من البحث.

وأخطرت الشرطة النيابة العامة، إذ حضر فريق منها بالإضافة إلى مفتش صحة الجيزة، وبالمعاينة الأولية تبين وفاة شاب ثلاثيني، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، إذ أكد مفتش الصحة أن الوفاة جاءت نتيجة الغرق.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أثبتت قفز الشاب من فوق الكوبري بهدف الانتحار؛ ما ينفي وجود شبهة جنائية، خاصة وأن الجثمان ليس به إصابات.

واستدعت الشرطة شقيق المتوفَّى بعد التعرف على هويته، والذي بدوره كشف أن شقيقه يمتلك "بازارًا" بمنطقة وسط البلد، وتعرَّض لخسائر فادحة، ما عرضه لضائقة مالية، الأمر الذي أصابه بالاكتئاب، مرجحًا أن يكون ذلك سبب انتحاره.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، ألقى رجل في الأربعينات من عمره بنفسه من أعلى الكوبري ذاته، بعد معاناته من الظروف ااقتصادية التي تمر بها البلاد بعد انخفاض سعر الجنيه المصري.