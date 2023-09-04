السلطات اليونانية تقترب من السيطرة على حريق محمية داديا الهائل
أعلنت السلطات اليونانية، الإثنين، أن رجال الإطفاء على وشك السيطرة على الحريق الهائل المستعر منذ أسبوعين في متنزه داديا الوطني شمال شرق اليونان.
وأتى حريق داديا الذي صنفه الخبراء على أنه "حريق هائل" على أكثر من 81 ألف هكتار من منطقة الغابات المحمية وفق تصنيف وكالة ناتورا الأوروبية منذ العام 2000.
وأكد المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس بأن رجال الأطفاء في طريقهم لإخماد جبهة حريق داديا تماما وفقا لأحدث المعلومات، مشيرا إلى أن الفرق ما زالت في مواقعها لمراقبة المنطقة.
ووفقًا لخدمة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس، فإن المناطق التي دمرتها النيران في داديا تمثل ما يقرب من نصف إجمالي المساحات التي خسرتها اليونان بسبب حرائق الغابات منذ بداية الصيف.
وتواجه اليونان حرائق غابات شرسة كل صيف، أسوة بالعديد من دول البحر الأبيض المتوسط، حيث أسفرت حرائق هذا العام عن مصرع 26 شخصًا وإحراق ما لا يقل عن 150 ألف هكتار، وفقًا لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتعهد ميتسوتاكيس بتعويض المزارعين والذين تضررت منازلهم. فيما أعلن متحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء سيزور منطقة إيفروس، موطن غابة داديا، لتقييم الأضرار ومقابلة السكان المتضررين من الكارثة.
وكشفت الحكومة، الأسبوع الماضي، أيضًا عن إجراءات تهدف إلى إعادة تشجير المنطقة والعمل على التصدي للأمطار الغزيرة.
وقال متحدث باسم الحكومة: "بعد التحذير من خطر الحرائق الممتد، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس سيئ خطير قد يضرب بلادنا في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "السلطات في حالة تأهب... ونطلب من المواطنين اتباع التعليمات الموجهة لهم بعناية".