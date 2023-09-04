السلطات اليونانية تقترب من السيطرة على حريق محمية داديا الهائل

أعلنت السلطات اليونانية، الإثنين، أن رجال الإطفاء على وشك السيطرة على الحريق الهائل المستعر منذ أسبوعين في متنزه داديا الوطني شمال شرق اليونان.

وأتى حريق داديا الذي صنفه الخبراء على أنه "حريق هائل" على أكثر من 81 ألف هكتار من منطقة الغابات المحمية وفق تصنيف وكالة ناتورا الأوروبية منذ العام 2000.

وأكد المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس بأن رجال الأطفاء في طريقهم لإخماد جبهة حريق داديا تماما وفقا لأحدث المعلومات، مشيرا إلى أن الفرق ما زالت في مواقعها لمراقبة المنطقة.

ووفقًا لخدمة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس، فإن المناطق التي دمرتها النيران في داديا تمثل ما يقرب من نصف إجمالي المساحات التي خسرتها اليونان بسبب حرائق الغابات منذ بداية الصيف.