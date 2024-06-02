بتهمة "المحتوى الهابط".. القبض على مطربة سورية في بغداد

أحمد عبد

ألقت الشرطة العراقية القبض على مغنية سورية بتهمة "المحتوى الهابط"، بعد انتشار فيديو لها وهي تطلق ألفاظا "نابية" و"خادشة" للحياء.

وقال أحد ضباط مركز شرطة الكرادة، لـ"إرم نيوز"، إن "قوة أمنية من شرطة بغداد ألقت القبض على المغنية السورية، إنجي فرح، وسط العاصمة، بعد صدور أمر قضائي بالضبط والإحضار، وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، بتهم نشر المحتوى الهابط".

وأضاف أن "غرفة عمليات تم تشكيلها في وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى الهابط، بعد آلاف الشكاوى من المواطنين عبر وسائل الإعلام من انتشار الرذيلة والألفاظ النابية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عملت الداخلية على متابعة هذه القضايا عبر إنشاء منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي".

وبيّن أن "المغنية إنجي فرح سيتم عرضها خلال يومين على القضاء بعد استكمال التحقيقات معها"، متوقعًا أن "يتم الحكم عليها أشهرًا طويلة بالسجن، خصوصا أن الأدلة ضدها عينية بالصوت والصورة".