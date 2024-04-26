فوضى واحتجاجات في حفل مروان خوري بالمغرب

لم يرضِ الفنان اللبناني مروان خوري، جمهوره المغربي، خلال حفل أحياه ليلة أمس الخميس، في أحد فنادق الدار البيضاء.

وأفادت مصادر لـ"إرم نيوز"، بأن الحفل الذي أحياه مروان خوري، شهد فوضى عارمة بسبب مشاكل كبيرة على المستوى التنظيمي، حيث اضطر الجمهور للانتظار أكثر من ساعتين في الخارج، قبل بداية الحفل.

وأضافت المصادر أن ما زاد من حنق الحاضرين واستنكارهم هو انتظارهم لأكثر من ساعتين أخريين داخل القاعة، ليظهر بعدها الفنان اللبناني فوق منصة الحفل في حدود الساعة الحادية عشرة ليلًا.

وعلت في القاعة أصوات صراخ واستهجان من الجمهور على منظمي الحفل بسبب تأخر صعود مروان خوري إلى المنصة، دون أن تقدم الجهة المنظمة أي توضيحات.

وبعد اعتلاء خوري منصة الحفل، اعتذر لجمهوره، ثم قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة.

ورجّحت المصادر أن تكون المشكلة المادية مع المنظمين سببًا رئيسًا في تأخر صاحب "كل القصايد" في دخوله قاعة الحفل بالوقت المحدد.