مشاهد مرعبة.. فيضانات عارمة تجتاح ولايات أمريكية (فيديو)

وهطلت على عدد من الولايات أمطار شديدة الغزارة رافقتها رياح عاصفة هائلة مع موجات من البرق والرعد، ما أحدث حالة من الرعب بين السكان.

وتعرضت العديد من خطوط الكهرباء في مناطق مختلفة للأضرار والانفجارات أحيانًا بسبب العواصف، وضربات البرق التي زادت الشعور بالتوتر بين سكان تلك المناطق.