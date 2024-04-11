مشاهد مرعبة.. فيضانات عارمة تجتاح ولايات أمريكية (فيديو)
تصاعدت التحذيرات في الولايات المتحدة، من موجة عواصف عاتية وفيضانات عارمة ستطال بتأثيراتها الخطيرة أكثر من 13 مليون شخص.
وأفاد مركز متخصص بأن العواصف والأمطار والفيضانات ستؤثر على عدد من المناطق من ولاية تكساس إلى ولاية جورجيا.
يأتي ذلك، مع اجتياح عواصف هائلة لجنوب البلاد تسببت في حدوث أعاصير وفيضانات تهدد الحياة، حيث يتعرض أكثر من 30 مليون شخص لخطر تلك العواصف في الفترة الحالية.
وهطلت على عدد من الولايات أمطار شديدة الغزارة رافقتها رياح عاصفة هائلة مع موجات من البرق والرعد، ما أحدث حالة من الرعب بين السكان.
وتعرضت العديد من خطوط الكهرباء في مناطق مختلفة للأضرار والانفجارات أحيانًا بسبب العواصف، وضربات البرق التي زادت الشعور بالتوتر بين سكان تلك المناطق.
وأجرت الطواقم حوالي 10 إلى 15 عملية إنقاذ جراء ارتفاع المياه في مدينة كيربيفيل، بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لمكتب عمدة المقاطعة المحلية.
واجتاحت فيضانات عارمة مئات المنازل وأغرقت مئات السيارات بالمياه، حسب ما كشفت عنه مقاطع وصور تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.