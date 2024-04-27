مصر.. المتهمون بحرق "فتاة الفيوم" يدلون باعترافاتهم

ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على المتهمين الخمسة في واقعة قتل قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا حرقًا، داخل محل للدواجن في محافظة الفيوم، جنوبي العاصمة القاهرة.

وأدلى المتهمون باعترافاتهم أمام رئيس نيابة مركز إبشواي عبد الرحمن محمد، قائلين إنهم أرادوا الانتقام من عائلة "فضل" التي تنتمي إليها الفتاة وتقيم معهم بقرية "كحك بحري"، التابعة لمركز "الشواشنة".

وأكد المتهمون أنهم أرادوا الانتقام؛ بسبب صدور أحكام بالسجن على أفراد من ذويهم تتراوح من 3 إلى 10 سنوات نتيجة دعاوئ قضائية أقامتها عائلة "فضل" ضمن مسلسل الثأر المتبادل والخلافات القديمة.

واعترف رشاد جمال فتحي، 27 عاما، وهو عامل، وشقيقه أيمن 16 عاما، أنهما راقبا الفتاة جهاد شعبان عبد الرحمن جيدا وحين اطمأنا إلى وجودها بمفردها، هاجماها بصحبة ثلاثة من أقاربهم، حيث قام اثنان بتقييد حركتها، بينما سكب آخر مادة الكيروسين على رأسها وأشعل الآخران النار، فيها ثم لاذوا جميعا بالفرار وتركوها وهي تحترق، وسط صرخات مدوية.