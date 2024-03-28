محاكمة لصوص سرقوا مرحاضا ذهبيا بـ 6 ملايين دولار (صور)

يحاكم القضاء البريطاني أربعة رجال بتهمة سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 6 ملايين دولار أمريكي) من قصر بلينهايم في إنجلترا، بحسب ما أوردته صحيفة "الإندبندنت".

وتم استخدام المرحاض، والذي يحمل اسم "أميريكا" America، من قبل أكثر من 100 ألف زائر لمتحف نيويورك قبل تثبيته في القصر الريفي في أوكسفوردشاير، المكان الذي ولد فيه "ونستون تشرشل"، حيث سرق بعد أيام قليلة.

وقال أحد المتهمين، والذي يدعى بورا جوكوك، إنه غير مذنب في تهمة السرقة نافيا التآمر لنقل المرحاض.

ويأتي اعتراف بورا، بعد أن دفع كل من جيمس شين، ومايكل جونز، ببراءتهما في يناير الماضي من تهمة السطو على "العمل الفني" المصنوع من ذهب بعيار 18 قيراطًا في الساعات الأولى من يوم 14 سبتمبر 2019.

وتم إنشاء المرحاض من قبل الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان عام 2016 لمتحف غوغنهايم في نيويورك قبل أن يتم وضعه في قصر بلينهايم باعتباره محور المعرض، الذي بدأ قبل أسبوع من سرقته.

واضطر كاتيلان، الذي يمتلك تاريخا من الأعمال المثيرة للجدل، في ذلك الوقت إلى إصدار بيان استنكر فيه الاتهامات التي طالته وأكدت أنه دبر سرقة إبداعه في مزحة.