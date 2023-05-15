تداول واسع لأبرز المشاهد الكوميدية للراحل فهد الحيان
فقدت الساحة الفنية السعودية، اليوم الإثنين، واحداً من أشهر نجوم الفن السعودي، فهد الحيان، الذي توفي إثر سكتة قلبية، عن عمر يناهز 52 عاماً.
ونعى الراحل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في السعودية والخليج.
وتداول عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأبرز المشاهد التمثيلية التي زرعت الابتسامة على محيا الجماهير وأضحكتهم طيلة سنوات.
واستشهد مستخدم يدعى نايف مقطعاً للراحل في مشهد من مسلسل طاش مطاش، كان يتناول فيه الراحل فسحته التي سرقها منه الفنان ناصر القصبي.
ونشر نايف عبر حسابه مقطعا آخر للراحل، ووصفه بأن من أجمل المشاهد التي أداها.
وقالت ندى: "فهد الحيان، ممثل سعودي من الطراز الأول، محترم وموهوب، ضحكنا وأدخل الفرح علينا بشخصيته الشهيرة هزار وبدر الدجى.. اللهم اغفر له وألهم أهله الصبر والسلوان".
وقال مستخدم يدعى مجيد: "رحل واحد من أعظم الشخصيات الكوميدية.. هزار دخل كل بيت سعودي وأسعدنا.. تبقى في قلوبنا.. رحم الله الفنان فهد الحيان وأسكنه فسيح جناته".
واشتهر الراحل بدوره المميز في مسلسل طاش مطاش، وعرفه الجمهور من خلاله وقدم عدة أدوار مثل شخصية "هزار".
وفي 2006 افتتح شركة إنتاج ومنها أنتج مسلسل "غشمشم"، وقدم ستة مواسم، خمسة منها شاركته البطولة الفنانة هيا الشعيبي.
يشار إلى أنه في يوم 28 ديسمبر 2014 أعلن الممثل السعودي فهد الحيان اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.