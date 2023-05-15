تداول واسع لأبرز المشاهد الكوميدية للراحل فهد الحيان

فقدت الساحة الفنية السعودية، اليوم الإثنين، واحداً من أشهر نجوم الفن السعودي، فهد الحيان، الذي توفي إثر سكتة قلبية، عن عمر يناهز 52 عاماً.

ونعى الراحل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في السعودية والخليج.

وتداول عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأبرز المشاهد التمثيلية التي زرعت الابتسامة على محيا الجماهير وأضحكتهم طيلة سنوات.

واستشهد مستخدم يدعى نايف مقطعاً للراحل في مشهد من مسلسل طاش مطاش، كان يتناول فيه الراحل فسحته التي سرقها منه الفنان ناصر القصبي.