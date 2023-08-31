وكالة ناسا دمرت دلائل إمكانية الحياة على سطح المريخ

رغم جميع الادعاءات حول إمكانية العيش فوق سطح كوكب المريخ، فإنه لا يوجد أي دلائل علمية تؤكد ذلك حتى يومنا هذا.

وادعى أحد العلماء أنه وجد أدلة قاطعة قبل 50 عامًا تؤكد وجود حياة غريبة على المريخ، إلا أن وكالة ناسا قامت بتدمير تلك الأدلة عن طريق الخطأ، بحسب موقع روسيا اليوم.

ويظن ديرك شولز ماكوش من جامعة برلين التقنية أن تجربة إضافة الماء إلى تربة المريخ التي أجريت في السبعينيات كانت من الممكن أن تُغرق أي حياة متواجدة في تضاريس المريخ.

وتستهدف التجربة معرفة ما إذا كان هناك كائنات حية دقيقة في التربة من خلال قياس تواجد ثاني أكسيد الكربون في عينة التراب التي تم خلطها مع محلول غذائي.

إذ لو كان هناك حياة على سطح المريخ فلا بدَّ أن تستهلك الكائنات الحية الدقيقة العناصر الغذائية وتطلق غازالكربون المشع.

وأشار إلى أن المحلول الغذائي المضاف إلى التربة كان سائلًا أكثر ما أفقد الحياة بعد فترة من الزمن، بحسب اعتقاده.