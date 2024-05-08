نهاية طريفة لحفل تخرج آلاف الطلبة في جامعة سعودية (فيديو)
أنهى طلاب سعوديون، لا يتجاوز عددهم العشرة، حفل تخرج رسميا لهم وللآلاف من زملائهم بطريقة طريفة، بعدما استغلوا فراغ منصة إلقاء الكلمات في ختام الحفل.
ووقف أحد الخريجين من كلية الصحة العامة أمام منصة الإلقاء، بينما تجمع زملاؤه حوله، وبدأ بإلقاء كلمة ساخرة عن التخرج، بطريقة طريفة وبصوت عالٍ، فيما يردد خلفه زملاؤه ما يقول.
وقال الخريج: "بعد حرب استمرت لخمسة أعوام ميلادية، وبعد كرٍ وفر، وشدٍ وجذب، وسقوط ضحايا وأسرى، تم في هذا اليوم قطع الإمدادات عن كلية الصحة العامة، يا كاتب التاريخ، اكتب تخرجنا بهذا اليوم..".
واستغل أحد المصورين الرئيسيين للحفل تلك الفقرة الطريفة، وقام بتوثيقها بجانب تصوير آخرين لزملائهم في احتفالهم الذي أعقب الحفل الرسمي وسرق الأضواء منه.
فقد تم تناقل الفيديو على نطاق واسع، وسط سيل من التعليقات التي أعجبت بفقرة الخريجين، وأثنت على صبرهم طوال سنوات الدراسة حتى حمل شهادة البكالوريوس.
وقال أحد المدونين معلقاً على الاحتفال الطريف: "واضح ما صدقوا أنهم تخرجوا"، وكتب آخر "الله يوفقهم، مشاعر الفرح بالتخرج والدخول لمعترك الحياة لا تعادلها مشاعر".
ونظمت جامعة أم القرى في مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، حفل خريجيها الطلاب، الذين يمثلون الدفعة 72 من الخريجين، بحضور عدد كبير من المسؤولين وأهالي الطلاب، الذي أقيم على ملعب الجامعة كي تتسع مدرجاته للحضور الكبير.
وبلغ عدد الخريجين أكثر من 21 ألف طالب وطالبة، من مختلف التخصصات والدرجات العلميَّة، في حين تم تنظيم حفل تخرج الطالبات اليوم الأربعاء.