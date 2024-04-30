الملياردير الأمريكي وزوجته يعلقان على زفافهما الأسطوري أمام الأهرامات
علّق الملياردير الأمريكي من أصل هندي أنكور جين على منشور لعالم الآثار المصري البروفسور زاهي حواس، بمناسبة حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه وعروسه في سفح أهرامات الجيزة.
وقال أنكور جين، عبر موقع إنستغرام: "شكرًا لإلهام جميع ضيوفنا بجمال مصر، لن ننسى هذا اليوم المميز."
وبالمثل علقت بطلة الـ WWE السابقة إريكا هاموند، زوجة أنكور جين، على منشور حواس، قائلة: "الكثير من الذكريات نبقيها معك، والآن شاركت جمال مصر مع جميع ضيوفنا أيضا، شكرًا لكم على الذكريات وعلى يومنا المميز".
وكان زاهي حواس قد كشف، في وقت سابق، عبر سلسلة من التعليقات على إنستغرام، أن حفل الزفاف أقيم على مدار 4 أيام، بدأت بحفل عند تمثال رمسيس الثاني، وحفل آخر عند أبو الهول، وثالث عند قصر "محمد علي"، بينما كان الحفل الأخير في "جزيرة الذهب".
وأوضح حواس أن الملياردير وزوجته قدما إلى مصر على متن طائرة خاصة من شركة مصر للطيران من جنوب إفريقيا، التي زارها في رحلة سفاري.
وأضاف "حواس" أن تكلفة إيجار المنطقة عند تمثال رمسيس الثاني بلغت 200 ألف دولار، وأن العريس أنفق 3 ملايين دولار على زفافه.
وأبلغ حواس العروسين بأن أرواح ملوك الفراعنة، لا سيما خوفو وخفرع ومنكاورع، تبعث لهما التحية.