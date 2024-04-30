الملياردير الأمريكي وزوجته يعلقان على زفافهما الأسطوري أمام الأهرامات

علّق الملياردير الأمريكي من أصل هندي أنكور جين على منشور لعالم الآثار المصري البروفسور زاهي حواس، بمناسبة حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه وعروسه في سفح أهرامات الجيزة.

وقال أنكور جين، عبر موقع إنستغرام: "شكرًا لإلهام جميع ضيوفنا بجمال مصر، لن ننسى هذا اليوم المميز."

وبالمثل علقت بطلة الـ WWE السابقة إريكا هاموند، زوجة أنكور جين، على منشور حواس، قائلة: "الكثير من الذكريات نبقيها معك، والآن شاركت جمال مصر مع جميع ضيوفنا أيضا، شكرًا لكم على الذكريات وعلى يومنا المميز".