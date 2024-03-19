الأمير ويليام يعبّر عن افتقاده لزوجته كيت ميدلتون خلال نشاط إنساني

وجاءت مشاركة ويليام في اجتماع ائتلاف Homewards Sheffield المحلي، بمعرض الألفية جنوب يوركشاير، كفرصة للتعبير عن تقديره لجهود من يعملون في مجال رعاية الطفولة ومكافحة التشرد.

وأظهر ويليام اهتمامًا حقيقيًا بقضايا التشرد وآثار إدمان المخدرات، حيث دعا إلى التدخل المبكر لتحسين جودة حياة جميع المتضررين.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، تواصل الأمير ويليام مع أحد الحاضرين الذي شارك قصته الشجاعة، وعبّر عن رغبته في تقديم الدعم والمساعدة اللازمة له.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدا الأمير ويليام سعيدًا وبمزاج جيد للغاية، ما يؤكد أن وضع زوجته الصحي في تحسن، وأن لا مشاكل عائلية بينهما، بحسب ما تداولته الصحف والمواقع الإلكترونية.