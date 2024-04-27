طليطلة.. موطن الثقافات الثلاث وأوابدَ شاهدة على 2000 عام (فيديو إرم)

هي واحدة من أقدم مدن مملكة إسبانيا، بل والقارة الأوروبية التي يفوح التاريخ كعطر أخاذ من دروبها ويطل الماضي شامخًا على طرقها وساحاتها. وضع الإغريق حجر الأساس فيها ومنحها الرومان بصمة حضارية لا تخطئها العين، أما العرب فجعلوها حاضرة للعلوم والثقافة. عُرفت في القرون الوسطى باسم "مدينة التسامح" واعتُبرت تاريخيا رمزا حيًا للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان.

بسبب طبيعة تضاريسها الصخرية ودروبها الوعرة، تحولت مدينة طليطلة، أو "توليدو" بالإسبانية، إلى ما يشبه حصنًا منيعًا على مرّ الزمان؛ إذ ترتفع فوق سطح البحر 529 مترًا، ويحيط بها نهر "تاخو"، أو تاجة بحسب التسمية العربية لاحقا، كما لو كان سوارًا حول معصم سيدة جميلة يريد حمايتها من أعداء محتملين. ورغم ذلك، يدهش زوارها حاليًا هذا الكم من الحصون الحربية والقلاع والأسوار، فضلًا عن المساجد والكاتدرائيات والمعابد والقصور ذات الطرز المعمارية الفريدة التي تعود إلى أزمنة قديمة.

توجد شواهد قوية على أنّ تاريخ المدينة يعود إلى "العصر البرونزي" الذي يمتد في الفترة من 3300 إلى 1200 قبل الميلاد، وتميز بتطور حضاري في مجال التعدين وصهر النحاس. ورغم أنه لا يوجد الكثير من المعلومات عن سيرة المدينة الأولى تحت النفوذ الإغريقي، إلا أنه من المؤكد أنها شهدت انطلاقة كبرى على يد الرومان الذين شيدوا الحصون والجسور والمسارح بها منذ أن غزاها القائد "ماركوس فلافيوس نوبليور" قبل الميلاد بنحو قرنين. ووردت المدينة باسمها اللاتيني القديم "توليتوم"، أو "توليدوث"، والذي اشتق منه اسم "توليدو" بمعنى "المدينة الحصينة"، في كتابات مؤرخي ذلك العصر.