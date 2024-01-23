الكويت توقف شرطيا هاجم شخصا بسكين (فيديو)

قررت السلطات الكويتية حجز عسكري هاجم مواطنا في مطار الكويت الدولي بسكين، خلال مشاجرة اندلعت بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "السياسة" المحلية عن مصدر أمني، الإثنين، قوله إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا مع عسكري يعمل في مرور المطار، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل آلة حادة.

واندلعت مشاجرة بين رجل مرور ومواطن يعمل في المطار، سرعان ما تطورت إلى تبادل الضرب بينهما وإخراج العسكري آلة حادة، ليتدخل رجال الأمن ومارة في فض المشاجرة، بينما قام شخص ثالث بتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.