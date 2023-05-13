ليفربول تستعد لنهائي بصبغة أوكرانية ليوروفيجن 2023
يتزايد الحماس في ليفربول، اليوم السبت، استعداداً للنهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) 2023 في مشهد مثير مطلوب فيه الموازنة بين التعبير عما يحدث في أوكرانيا وتفادي السياسة الصريحة.
وتستضيف مدينة ليفربول بشمال إنجلترا المسابقة السنوية للأغنية بالنيابة عن أوكرانيا الفائزة بنسخة عام 2022 والتي لم تتمكن من تنظيم الحدث، على غرار جميع الأحداث الأخرى، بسبب الغزو الروسي.
لكن أوكرانيا ستكون حاضرة بشكل بارز من بداية الحدث، حيث تؤدي أوركسترا كالوش الفرقة الفائزة بنسخة العام الماضي أغنيتها "ستيفانيا" في بث حي من المسرح، بحسب البروفات.
وتتنوع الأساليب الموسيقية للدول المتنافسة وعددها 26 بين الأغاني الشعبية وموسيقى الهيفي روك إلى الراب، ويبدأ النهائي بأغنية (هو ذا هيل إز إدجار؟) "من يكون إدجار بحق الجحيم؟" الممثلة لدولة النمسا التي تغنيها المتسابقتان تيا وسالينا، وهي أغنية إيقاعية مستوحاة من الكاتب إدجار ألان بو الذي عاش في القرن التاسع عشر.
ووصلت الجماهير إلى ساحة البروفة النهائية على ضفاف نهر ميرزي وهم يلفون حول أجسادهم أعلام أوكرانيا وبريطانيا والأربع والعشرين دولة الأخرى.
وتتسع الساحة لنحو ستة آلاف شخص، بالإضافة إلى آلاف آخرين بوسعهم المشاهدة من منطقة للجماهير على ضفاف نهر ميرزي.