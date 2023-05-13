ليفربول تستعد لنهائي بصبغة أوكرانية‭ ‬ليوروفيجن 2023

يتزايد الحماس في ليفربول، اليوم السبت، استعداداً للنهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) 2023 في مشهد مثير مطلوب فيه الموازنة بين التعبير عما يحدث في أوكرانيا وتفادي السياسة الصريحة.

وتستضيف مدينة ليفربول بشمال إنجلترا المسابقة السنوية للأغنية بالنيابة عن أوكرانيا الفائزة بنسخة عام 2022 والتي لم تتمكن من تنظيم الحدث، على غرار جميع الأحداث الأخرى، بسبب الغزو الروسي.