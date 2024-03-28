سوق "البزورية" التاريخي في دمشق.. يستعصي على الصائمين (صور)

لم يتخيل السوريون يوماً، أنهم لن يستطيعوا شراء الملبّس الشامي والتوابل و"النوكا"، من سوق "البزورية" في رمضان، فزيارة هذا السوق التاريخي، جزء ضروري من الطقوس الشعبية خاصة خلال شهر رمضان.

ورغم احتفاظ سوق "البزورية"، بحلته ومحلاته القديمة طيلة مئات السنوات، إلا أن وضعه تبدل، مع تدهور قدرة الناس الشرائية، فخفّ زواره، واكتفى من جاء منهم بالتقاط الصور التذكارية مع معالم السوق.

ويقع سوق "البزورية" جنوب الجامع الأموي، ويصل بين سوقي السلاح ومدحت باشا، ويزينه حمّام "نور الدين الشهيد" الأثري، وخان أسعد باشا المصنف كأجمل خان قديم في العالم.

وتحيط بسوق البزورية، عدة معالم أثرية وأسواق قديمة، مثل قصر العظم، وسوق الصاغة القديم، ومئذنة أم الشحم القريبة. وقد حافظ على طريقه المرصوف بأحجار البازلت، وسقفه الحديدي المقوّس المغطي كامل السوق.