سائق متهور يلقى عقوبة غير مسبوقة في قطر (فيديو)

ويظهر في الفيديو مصادرة السيارة من قبل الجهات المختصة، قبل أن تُلقي بها رافعة داخل آلة كبيرة للطحن، سرعان ما حولتها إلى قطع صغيرة.

وقالت وزارة الداخلية، إن الجهات المختصة تمكنت "من ضبط مركبة وسائقها بعد قيادته إياها برعونة وتهور؛ الأمر الذي تسبب بارتكاب حادث مروري مع مركبة أخرى، ثم هروبه بعد ذلك من موقع الحادث، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن السائق صدر بحقه حكم قضائي يقضي بمصادرة المركبة عما نسب إليه من اتهام.