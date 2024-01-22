سائق متهور يلقى عقوبة غير مسبوقة في قطر (فيديو)
تعرض سائق متهور ارتكب حادثاً مرورياً عنيفاً لعقوبة "غير مسبوقة" من جانب السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطر.
وتسبب السائق بحادث سير على إحدى الطرقات السريعة في قطر، عنما كان يقود سيارته بطريقة استعراضية خطيرة، قبل أن يفر من المكان تاركًا السيارة التي تضررت بسببه.
ونشرت وزارة الداخلية القطرية عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوثق الحادث، وكشفت أنها تمكنت من ضبط السائق.
ويظهر في الفيديو مصادرة السيارة من قبل الجهات المختصة، قبل أن تُلقي بها رافعة داخل آلة كبيرة للطحن، سرعان ما حولتها إلى قطع صغيرة.
وقالت وزارة الداخلية، إن الجهات المختصة تمكنت "من ضبط مركبة وسائقها بعد قيادته إياها برعونة وتهور؛ الأمر الذي تسبب بارتكاب حادث مروري مع مركبة أخرى، ثم هروبه بعد ذلك من موقع الحادث، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن السائق صدر بحقه حكم قضائي يقضي بمصادرة المركبة عما نسب إليه من اتهام.