السعودية.. معايدة غريبة لناقة تقود صاحبها للشرطة (فيديو)

انتهت معايدة مواطن سعودي في الرياض، لناقته، عند الشرطة، بعد أن تورط بمخالفة قوانين العملة، عندما أطعم ناقته مبلغ 500 ريال (نحو 135 دولارا) في تصرف غريب، أثار انتقادات وشكاوى عديدة ضده.

وبدأت القصة عندما نشر الرجل بالتزامن مع عيد الفطر، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه ممسكاً بورقة نقدية من فئة 500 ريال، قبل أن يقربها من ناقته التي سرعان ما التهمتها.