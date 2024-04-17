السعودية.. معايدة غريبة لناقة تقود صاحبها للشرطة (فيديو)
انتهت معايدة مواطن سعودي في الرياض، لناقته، عند الشرطة، بعد أن تورط بمخالفة قوانين العملة، عندما أطعم ناقته مبلغ 500 ريال (نحو 135 دولارا) في تصرف غريب، أثار انتقادات وشكاوى عديدة ضده.
وبدأت القصة عندما نشر الرجل بالتزامن مع عيد الفطر، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه ممسكاً بورقة نقدية من فئة 500 ريال، قبل أن يقربها من ناقته التي سرعان ما التهمتها.
وبعد سيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكاوى للجهات المختصة قدمها بعضهم، تم ضبط الرجل الذي قد يواجه عقوبة مشددة بالسجن.
وأعلن الأمن العام السعودي، أن شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، ضبطت مواطناً تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي، وتوثيق ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الأمن في بيان، أن الشرطة أوقفت الرجل واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتنص قوانين حماية العملة في السعودية على معاقبة من يتعمد إتلاف العملة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتزامنت الحادثة مع رواج قصة أخرى من عالم الإبل؛ إذ أهدى شاب في مدينة الخبر، شرق السعودية، ناقته عقداً ثميناً من ماركة عالمية، ليزين بها رقبتها.
وللإبل مكانة بارزة عند السعوديين، وتحظى باهتمام رسمي؛ إذ تنظم لها سنويا مهرجانات وسباقات بجوائز مليونية، بينما ينمو قطاعها بشكل لافت في السنوات الأخيرة.