العنصرية تحرم طفلة سمراء من ميدالية رياضية في أيرلندا (فيديو)

وقال ناشطون على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن المسؤولة غادرت، في نهاية المقطع، وفي يدها آخر ميدالية متبقية، حيث حصلت جميع الفتيات في الصف على واحدة باستثناء الضحية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن والدي الفتاة قولهما، إن “ما حصل كان بسبب العنصرية”.

اتحاد الجمباز الأيرلندي يعتذر ولكن

وبعد إعادة انتشار اللقطة هذا الأسبوع، أصدر اتحاد الجمباز الأيرلندي اعتذارا عن الحادث، مشيرا إلى أن “القضية تمت تسويتها في أغسطس”، ومبرزا أنه “تم التعامل مع المرأة التي لم تعد عضوة في الهيئة الرياضية، بعد أن اختارت عدم تجديد عضويتها”.

لكن والدة الفتاة نفت ذلك، وأكدت أن الأسرة “منزعجة للغاية” من الطريقة التي تمت بها معاملة ابنتهم، مشددة على أنها “لم تتلق اعتذارا حقيقيا”.

المصدر: صحيفة “ديلي ميل” البريطانية