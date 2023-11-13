في المعرض التشكيلي "عشق"... الفنان الناصر خمير يرسم بريشته 60 معنى للحبّ

يعرض الراوي والسينمائي والفنان التشكيلي التونسي، الناصر خمير بأحد أروقة الفن التشكيلي بالعاصمة تونس، معرضا فريدا اتخذ له اسم "عشق" ويروي من خلاله "أسماء الحبّ الستين" عند العرب.

ويستحضر المعرض الذي يُقام يومي 16 و17 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري أسماء الحبّ الستين، كما عددتها العرب، وكما أوردها في كتاب سابق له أصدره سنة 2021 باسم "الحبّ" وهو صادر باللغة الفرنسية.

وينتقل الناصر خمير، وهو أيضا مخرج سينمائي، من الكتابة إلى الرسم للتعبير عن هذه المعاني، متخذا من معجم الصحراء مرجعية له سواء في الكتابة أو الرسم، وتحيل الصحراء إلى الامتداد كما إلى التيه والفقدان، والمحبّ الذي يبلغ درجة التصحّر حين لا يمكنه الوصول إلى محبوبه فيصبح على مشارف الهلاك وعلى حافة الهاوية.

وكانت هذه المعاني حاضرة في لوحات الناصر خمير التي سبق أن شارك بها في معرض أقيم في معهد الثقافات العربية والمتوسطية بجنيف، كما ظهرت بعض اللوحات المعروضة في كتابه "الحبّ" الصادر عام 2021، والذي يقدم فيه في كل منها من الفصول الأربعة (الصحراء، اللغة، الحب، والموت) تعريفات باللغتين الفرنسية والإنكليزية لكل اسم عربي للحب.