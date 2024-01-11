ما قصة "المعجبة" التي تسببت بسجن فنان مسرحي كويتي؟

أثارت واقعة "خطف وهتك عرض معجبة" من قبل ممثل مسرحي في الكويت - لم يتم الكشف عن هويته - تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بسجنه 15 عاماً.

واستغل الممثل المتهم إعجاب إحدى الفتيات به، فأقدم على خطفها عن طريق الحيلة، ثم هتك عرضها تحت الإكراه والتهديد في منطقة نائية.

ووفق موقع "الكويت 24"، فقد أجبر الممثل المتهم، المعجبة، على أفعال غير أخلاقية معه تحت تهديد السلاح.

وألقي القبض على الممثل بعد أن تقدمت الفتاة ببلاغ ضده إلى الجهات الأمنية، وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها بحقه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الممثل فنان مسرحي وحاصل على الجنسية الكويتية.