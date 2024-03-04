عبد الوهاب عبد المحسن لـ"إرم نيوز": أنا عاشق ولهان للطبيعية

يعد عبد الوهاب عبد المحسن أحد أبرز الفنانين التشكليين على الساحة المصرية حيث تتميز خطوطه وألوانه بعذوبة شديدة لا سيما في استلهام الطبيعة. كما إنه مؤسس "ملتقى البرلس الدولي" للرسم على الجدران والمراكب. ويأتي معرضه الحالي " دوران الفصول- 50 عامًا من الفن" والمقام بجاليري "ضي" بحي " الزمالك" بالقاهرة بمثابة استعادة لأبرز المحطات في مسيرة لافتة.

إلى أي حد يرتبط اسم "دوران الفصول" بمضمون المعرض؟

الحقيقة أن فكرة الدوران تأتي هنا بأكثر من معنى، فهي تشير لدوران الأرض ومن ثم الطبيعة، ثم تتوالى الفصول بما تتضمنه من حالات متنوعة ومتعاقبة وهو ما تعبر عنه لوحات المعرض بشكل مباشر.

وكيف ترى تجربتك عبر 50 عامًا؟

اجتهدتُ وغامرتُ وبحثتُ عن معنى وهوية وخصوصية عبر تجربة كافة الوسائط التعبيرية في الفن التشكيلي. أشعر بالرضا عن منجزي الذي أراه يعبر عني، أما التقييم النهائي للتجربة فمتروك للمتلقي من جمهور ونقاد.

هل تشعر أنك حققت أحلامك عبر نصف قرن؟

عبرت عن نفسي بشكل جيد من خلال تجربة ممتدة ومؤثرة حسبما أعتقد، لكن لا يزال هناك أفكار تطاردني وتحديات إبداعية تلوح لي.