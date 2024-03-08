مات ساجدًا.. شيخٌ يخطف قلوب الأردنيين (فيديو)

أظهر فيديو كاميرا مراقبة في مسجد بمحافظة الزرقاء في الأردن وفاة أحد رواد مسجد آل مكتوم بحي زمزم، بينما كان يقرأ القرآن الكريم.

ووثّق الفيديو، الذي تداوله روّاد وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة وفاة الحاج فريد أحمد العزوني، بينما كان ساجدا وبين يديه المصحف، بعد لحظات من أدائه سجدة التلاوة.

ولم يلاحظ رفاق الحاج فريد في البداية ما حصل، وبعد دقائق انتبه مجاور له في الصف الأول، ليتبين له أن الرجل يحتضر.

وهرع المصلون لإجراء الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.