حلوى تحقق شهرة عالمية بسبب تيك توك وإنستغرام (صور)

تحقق حلوى كروكي، وهو نوع من الكرواسان بعجينة بسكويت الكوكي ابتكره عام 2022 طاهي الحلويات والخباز الفرنسي ستيفان لوفار، نجاحاً عالمياً بفضل منصات التواصل الاجتماعي، وبات راهناً متوفّراً بأشكال مختلفة في أكثر عواصم عصرية بالعالم.

وبعد الضجة التي أحدثها مقطعا فيديو عبر إنستغرام وتيك توك، انكب سكان باريس والسياح على شراء الكروكي التي يوفرها مخبز "ميزون لوفار" الصغير. ومن باريس، انتشرت هذه الظاهرة إلى بروكسل ثم نيويورك وسنغافورة.

وسرعان ما بدأ خبازون في مختلف أنحاء العالم يقلّدون هذه الحلوى ذات السعرات الحرارية المرتفعة، بعدما كانوا يتقنون إبراز ابتكاراتهم من خلال معرفة قواعد منصات التواصل التي تشجع على الاستهلاك.

وفي ديسمبر 2022، انتشر أول مقطع فيديو يتضمّن وصفة هذه الحلوى في حساب "لو غيد اولتيم" المتخصص في المطاعم بباريس عبر إنستغرام.