شقيق البلوغر العراقية "أم فهد" يصرخ منهارًا: "أريد حق أختي" (فيديو)
خرج شقيق البلوغر العراقية "أم فهد" والتي اغتيلت في العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الجمعة، على يد مجهولين، مطالبًا بـ"القبض على الجناة".
وانفعل شقيق "أم فهد" في فيديو تم توثيقه وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصرخ، قائلاً: "أريد حق أختي، هسه تطالعون لي القاتل"، مشددًا على ضرورة الكشف عن هوية قاتل شقيقته.
وتابع أنه "سيظل يطالب بحق شقيقته المغدورة حتى لو كانت حياته ثمنًا لذلك". وذلك وسط حضور أفراد من الأمن، فيما من غير الواضح إن كان ذلك في لحظة اغتيال شقيقته ووصول أفراد الأمن إلى موقع الجريمة.
وكان أحد المجهولين قد ترصد للبلوغر "أم فهد" حتى توقفت بمركبتها، قبل أن يتوجه إليها ويفتح باب السيارة ويطلق عليها الرصاص، ويتركها جثة هامدة، ثم يلوذ بالفرار.