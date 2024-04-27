شقيق البلوغر العراقية "أم فهد" يصرخ منهارًا: "أريد حق أختي" (فيديو)

خرج شقيق البلوغر العراقية "أم فهد" والتي اغتيلت في العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الجمعة، على يد مجهولين، مطالبًا بـ"القبض على الجناة".

وانفعل شقيق "أم فهد" في فيديو تم توثيقه وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصرخ، قائلاً: "أريد حق أختي، هسه تطالعون لي القاتل"، مشددًا على ضرورة الكشف عن هوية قاتل شقيقته.