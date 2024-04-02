فندق يقرر بيع سرير نام عليه كريستيانو رونالدو في مزاد (صور)
قرر أحد الفنادق في سلوفينيا بيع سرير نام عليه نجم منتخب البرتغال لكرة القدم ونادي الهلال السعودي كريستيانو رونالدو في مزاد خيري.
ودخلت البلاد في حالة من الهوس بالنجم البرتغالي المحبوب، الذي غادر سلوفينيا بشكل سريع بعد مباراة كروية، وأصيب كثيرون بالإحباط بسبب ذلك.
وقرر فندق "غراند بلازا" تقديم هدية خاصة جداً، كما وصفها، لأكبر معجبيه، الذين لم يتمكنوا من لقاء النجم البرتغالي والحصول على صورته أو توقيعه.
وقال الفندق، بحسب ما أورده موقع "24ur" السلوفيني، إن "الحدث كان خاصاً وفريداً، قررنا إعداد مفاجأة فريدة يمكن للمشجعين المشاركة فيها".
وأضاف: "سنقيم حدثاً خاصاً سنعرض خلاله السرير الذي نام عليه رونالدو في فندقنا للبيع في مزاد خيري، نهاية أبريل، بسعر مبدئي 5 آلاف يورو".
ويتوقع أن يتجاوز سعر بيع السرير في الفندق الذي استضاف رونالدو ورفاقه عشرات الآلاف من اليوروهات، على أن يتم التبرع بالمبلغ لقضايا خيرية.