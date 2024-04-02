فندق يقرر بيع سرير نام عليه كريستيانو رونالدو في مزاد (صور)

وقرر فندق "غراند بلازا" تقديم هدية خاصة جداً، كما وصفها، لأكبر معجبيه، الذين لم يتمكنوا من لقاء النجم البرتغالي والحصول على صورته أو توقيعه.

وقال الفندق، بحسب ما أورده موقع "24ur" السلوفيني، إن "الحدث كان خاصاً وفريداً، قررنا إعداد مفاجأة فريدة يمكن للمشجعين المشاركة فيها".