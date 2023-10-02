أمريكا.. انخفاض منسوب مياه بحيرة يتسبب باكتشاف آثار مندثرة منذ قرون
كشف تقرير نُشره موقع "CNN" الأمريكي، اليوم الإثنين، عن انخفاض مستويات المياه في "بحيرة كانيون" في ولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى ظهور كهف تحت الماء وبقايا أبنية أُنشئت في المكان قبل أكثر من قرن.
البحيرة، التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة سان أنطونيو، هي من صُنع الإنسان وتمتد على مساحة 8.2 ألف كيلومتر مربع وشاطئ بطول 80 ميلًا، تم إنشاؤها العام 1958 للمساعدة في التخفيف من الفيضانات وحفظ المياه، وامتلأت بالمياه في العام 1968 وفق ما نقلته الصحيفة عن سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي.
وشهدت المنطقة شحًا بالأمطار خلال فصل الصيف الماضي، وأسهم الجفاف الذي تزامن مع درجات حرارة عالية في حدوث المستوى الأدنى للمياه في البحيرة على الإطلاق.
وأشار سلاح الهندسة إلى أن مستوى المياه انخفض إلى 891 قدمًا، وهو أقل من الحد الطبيعي بمقدار 18 قدمًا، مما يُشكل أدنى مستوى مُسجل في تاريخ البحيرة.
المصدر: موقع "CNN" الأمريكي