حمدي هيكل لـ "إرم نيوز": حريق استديو الأهرام طال "المعلم" ومسلسلات أخرى

كشف الفنان المصري حمدي هيكل أن الحريق الهائل، الذي اندلع فجر السبت، داخل "استديو الأهرام" العريق أتى على موقع تصوير مسلسل "المعلم" ومسلسلات أخرى.

وقال في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "جميع أفراد فريق العمل بخير وكانوا قد غادروا قبل بدء الحريق الذي اندلع الساعة 1:30 فجر السبت".

وأضاف أن "الحريق شب بداية داخل استوديو الحارة الشعبية في استوديو الأهرام، والتهم موقع تصوير مسلسل (المعلم)، وبعض مواقع تصوير عدد من المسلسلات الأخرى".

وأكد أن "انصراف فريق العمل من موقع التصوير قبل الحريق بساعتين تقريباً ساهم في تلافي وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية"، حسب قوله.

وتابع هيكل: "انتهينا من التصوير في منتصف الليل، وانصرفنا إلى منازلنا، وتفاجأنا كغيرنا بوقوع الحريق"، موضحاً أنه "يتبقى أيام قليلة على الانتهاء من تصوير المسلسل".

وكان حريق ضخم قد اندلع داخل موقع تصوير المسلسل في "استديو الأهرام" في العاصمة القاهرة والتهم الديكور بالكامل، فيما امتدت النيران للمباني المجاورة وسط محاولات للسيطرة على الحريق.