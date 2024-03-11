بريطانيا.. "معاملة سيئة" لكبار السن في المستشفيات

كشف تحقيق صحفي أن المرضى المسنين يعاملون بطريقة سيئة ويُتركون يتوسلون للحصول على الرعاية داخل المستشفيات البريطانية.

يأتي ذلك، بينما يكافح موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية للتعامل مع الأقسام المكتظة والتزايد المستمر في شيخوخة السكان.

وبحسب التحقيق الذي أجرته صحيفة "الإندبندنت"، فإن 750 ألف مريض أعمارهم أكثر من 70 عامًا من أصل 1.4 مليون شخص انتظروا أكثر من 12 ساعة ليتم فحصهم في غرفة الطوارئ العام الماضي.

وأشار إلى أن 250 ألف مريض فوق 75 عامًا ممن خرجوا من المستشفى بين عامي 2022 و2023 عادوا إليه في غضون 30 يومًا.

كما أظهرت أحدث الإحصاءات أن أكثر من ألف مريض منهم أصيبوا بكسور نتيجة السقوط في المستشفيات العام الماضي.

ووفق الصحيفة ارتفع عدد المرضى الذين أصيبوا بتقرحات الفراش المكتسبة من المستشفى بنسبة 3 % في ديسمبر 2023.