الجزائر.. "إفطار إجباري" على الطرقات لمكافحة الحوادث القاتلة

نصب متطوعون جزائريون منذ بداية شهر رمضان، خيام إفطار جماعي على مستوى الطرق السريعة، بهدف منع عابري السبيل من التهور في السياقة وتجنيبهم حوادث السير القاتلة.

وجرى نصب خيمة على المدخل الشمالي لمدينة غليزان غربي الجزائر العاصمة، عند الطريق السريع شرق-غرب، الذي يشهد حركة مرور كثيفة، لإجبار عابري السبيل على التوقف للإفطار.

ويقدم متطوعون على هذا الطريق، وجبات طعام ساخنة حفاظاً على سلامة سائقي المركبات ومكافحة الحوادث، وهي تجربة حققت نجاحا خلال العامين الماضيين.