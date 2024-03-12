"رؤوس التنين السبعة".. أول مسلسل إيراني يتناول الفساد والسياسة (صور)

وأوضح أنه "تم إنتاج هذا المسلسل في المجال السياسي الدرامي البوليسي، ويدور حول الفساد الاقتصادي والقضايا المثيرة للجدل في المجتمع".

وعن أماكن تصوير المسلسل، قال "حميد صفت" إنه "تم تصويره في مواقع مختلفة من طهران، كما تم تصوير جزء من القصة خارج البلاد".

وتابع: "كما ذكرنا فإن موضوع المسلسل هو الفساد ومحاربته، وهي قضية لا تقتصر على مجتمع واحد، بل تظهر أكثر في بعض المجتمعات".