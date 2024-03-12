"رؤوس التنين السبعة".. أول مسلسل إيراني يتناول الفساد والسياسة (صور)
تبث القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني، في تمام الساعة السابعة بتوقيت طهران، مسلسل "رؤوس التنين السبعة"، الذي يتناول قضايا الفساد المالي والاقتصادي في البلاد.
ويشارك في المسلسل كبار نجوم السينما والتمثيل الإيراني، وهو من إخراج وتأليف أبو القاسم طالبي.
وأبو القاسم طالبي من مواليد محافظة أصفهان، وهو خريج الحقوق القضائية، وبدأ نشاطه الفني بكتابة القصص القصيرة.
و"رؤوس التنين السبعة" دراما اجتماعية سياسية، تتناول الفساد الاقتصادي والقضايا السياسية والنقاشات الحالية في المجتمع، كما تتناول التحديات في قضايا الاحتيال الكبرى وغيرها، بحسب الفنان الشهير "حميد صفت".
وقال الفنان حميد رضا أميري، الشهير بـ"حميد صفت"، خلال اتصال هاتفي مع "إرم نيوز"، إن هذا المسلسل "يعد الأول من نوعه الذي يناقش بصراحة قضايا الفساد المالي والاقتصادي والمواضيع السياسية".
وأضاف "حميد صفت"، وهو أبرز نجوم "رؤوس التنين السبعة"، أن "هذا المسلسل مكون من 80 حلقة مدة كل منها 45 دقيقة".
وكشف أن المسلسل تم تمثيله في البداية بعنوان "الطلاق"، لكن تم تغيير اسمه إلى "رؤوس التنين السبعة"، لافتًا إلى أنه مسلسل خاص بشهر رمضان وعيد النوروز.
وأوضح أنه "تم إنتاج هذا المسلسل في المجال السياسي الدرامي البوليسي، ويدور حول الفساد الاقتصادي والقضايا المثيرة للجدل في المجتمع".
وعن أماكن تصوير المسلسل، قال "حميد صفت" إنه "تم تصويره في مواقع مختلفة من طهران، كما تم تصوير جزء من القصة خارج البلاد".
وتابع: "كما ذكرنا فإن موضوع المسلسل هو الفساد ومحاربته، وهي قضية لا تقتصر على مجتمع واحد، بل تظهر أكثر في بعض المجتمعات".