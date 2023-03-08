كيف تساعد طفلك على الاستيقاظ للحياة جيدا؟
تعتبر صحوة الطفل عملية معقدة وتتضمّن العديد من العوامل مثل البيئة والنظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم والتفاعل الاجتماعي والبعد الروحي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "conscience-et-eveil-spirituel"، فإنها في هذه المرحلة تتولد لدى الطفل العديد من الأسئلة وهو بحاجة إلى نصائح من قبل والديه تساعده للحياة جيدا.
أولى هذه النصائح، تأكد من حصوله على قسط كافٍ من النوم، حيث يعد النوم أمرا حاسما لصحوة الطفل، تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم بناء على عمره واحتياجاته الفردية.
وفِّر له نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا؛ يوفر النظام الغذائي الصحي والمتوازن للطفل العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على طاقته وتركيزه طوال اليوم.
شجع طفلك على ممارسة الرياضة البدنية بانتظام
يمكن أن تساعد التمارين البدنية في تعزيز طاقة الطفل وتحسين تركيزه، شجّعه على الانخراط في نشاط بدني يستمتع به، مثل ركوب الدراجات أو السباحة أو لعب كرة القدم.
وفر له بيئة محفزة
وفر لطفلك بيئة غنية بالخبرات المحفزّة والأنشطة المتنوعة، لتشجيع فضوله وصحوته الفكرية.
عزّز تفاعله الاجتماعي
يعد التفاعل الاجتماعي مهمّاً لنموّ الطفل اجتماعيًا وانفعاليًا شجِّع طفلك على اللعب مع الأطفال الآخرين من سنّه والمشاركة في الأنشطة الجماعية وتنمية الصداقات.
شجّع طفلك على القراءة والأنشطة المرحة؛ القراءة والأنشطة المرحة وسائل ممتازة لتحفيز خيال الطفل وتطوّره، قدِّم له كتبًا مناسبة لسنّه أو ألعابًا تعليمية أو أنشطة فنية.
لذلك، فحتى تساعد الطفل على أن يستيقظ للحياة جيدًا من المهم أن توفر له بيئة صحية ومحفزة، ونظامًا غذائيًا متوازنًا، وممارسة بدنية منتظمة، وتعزيز تفاعله الاجتماعي.
وحسب التقرير، فإنه في هذه الصحوة لدى الطفل العديد من الوصايا التي يمكن أن يقدمها لوالديه ويمكن أن نلخصها بعشرة وصايا، كالتالي:
يداي صغيرتان
لا تتوقّع مني الكمال عندما أرتّب سريري أو أرسم كرة أو أقذفها، ساقايَ قصيرتان، خفّف سرعة حركاتك حتى أتمكن من مسايرتك.
عيناي لم ترَيا العالم مثلك
دعني أستكشفه بأمان، ولكن دون محظورات لا طائل منها.
خذ الوقت الكافي حتى تشرح لي الأمور بالصبر والنية الحسنة، فهذا العالم يبدو رائعًا إلى ما لا نهاية!
أنا حسّاس وهش، حتى لو لم أُظهِر ذلك
كن حساسًا لاحتياجاتي ولِما أشعر به، لا تسخر مني طوال الوقت.
عاملني كما تحب أن تُعامَل، أو أفضل من ذلك، كما كنتَ تودّ أن تُعامَل عندما كنت في عمري.
أنا هِبة، من فضلك عاملني على هذا النحو
أنا مسؤول عن أفعالي، لكن أنت من يجب أن يكون قدوة حسنة لي، ويتفق معي حول القواعد - بالحب.
أحتاج إلى تشجيع لكي أنمو
خفف من سرعة النقد. وتذكر ما يلي: يمكن أن تنتقد ما أفعله لكن دون أن تنتقدني أنا.
أعطني الحقّ في اتخاذ القرارات بنفسي
اسمح لي بتجربة الفشل حتى أتعلم من أخطائي، بهذه الطريقة سأكون مستعدًا لاتخاذ القرارات التي تدعوني حياتي لاتخاذها لاحقًا
من فضلك توقّفْ عن مقارنتي بالآخرين
أنا كائن فريد من نوعه، إذا كنتَ تتوقّع مني الكثير فلن أشعر بالقدرة على ذلك، وهذا سوف يقوّض ثقتي بنفسي، أعلم أنّ الأمر صعب لكن لا تقارني بأختي أو أخي.
لا تخف من الذهاب معًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع
يحتاج الأطفال أيضًا إلى إجازة دون والديهم، مثلما الآباء بحاجة إلى إجازة دون أبنائهم.
إضافة إلى ذلك إنها طريقة حتى تُظهر له مدى قوة علاقتك به، وعمق حب كل منكما للآخر.
علِّمني الاسترخاء.. التأمل أو الاسترخاء
أرني المثال وكن قدوة من خلال ممارستك أنت أيضًا.
أنا أيضا بحاجة إلى بُعد روحي داخلي.