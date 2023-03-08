كيف تساعد طفلك على الاستيقاظ للحياة جيدا؟

تعتبر صحوة الطفل عملية معقدة وتتضمّن العديد من العوامل مثل البيئة والنظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم والتفاعل الاجتماعي والبعد الروحي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "conscience-et-eveil-spirituel"، فإنها في هذه المرحلة تتولد لدى الطفل العديد من الأسئلة وهو بحاجة إلى نصائح من قبل والديه تساعده للحياة جيدا.

أولى هذه النصائح، تأكد من حصوله على قسط كافٍ من النوم، حيث يعد النوم أمرا حاسما لصحوة الطفل، تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم بناء على عمره واحتياجاته الفردية.

وفِّر له نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا؛ يوفر النظام الغذائي الصحي والمتوازن للطفل العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على طاقته وتركيزه طوال اليوم.