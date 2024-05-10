العراق.. اعتقال مصفف شعر "أم فهد" بتهمة قتلها

ألقت الجهات الأمنية في العراق، وعلى خلفية قضية اغتيال البلوغر، غفران مهدي سوادي، الشهيرة بـ"أم فهد"، القبض على مصفف الشعر، كمشتبه فيه.

وجاء ذلك، بعد أن وثّقت "أم فهد" آخر فيديو لها قبل ساعات فقط من اغتيالها، وهي في صالون الحلاقة الخاص بالمصفف المتهم.

ووفق موقع "العربية نت"، فقد ناشدت عائلة مصفف الشعر الإفراج عنه، بينما أكدت والدته أنه "بريء"، معلقة بالقول: "عمرك سمعت عن قاتل يُكتشف ويلقى القبض عليه في 5 دقائق".

وأضافت والدة المتهم، الذي يدعى هيثم إن "ابنها، وفي لحظة اغتيال أم فهد، كان قد نشر لتوه عبر حسابه على إنستغرام، مقطع الفيديو ذاته الذي كان يصفف فيه شعر البلوغر العراقية".

ولفتت إلى أنّ شقيق "أم فهد" كان قد قال في التحقيقات إن المتهم هيثم الموقوف "بريء".

وقال شقيقه إن "هيثم خرج من الصالون فور علمه بما حدث، ليفاجأ بالقبض عليه بسرعة، لمجرد ارتدائه قميصًا أسود يتشابه مع لباس القاتل".

وأوضح أنهم لا يعرفون شيئًا عنه منذ إلقاء القبض عليه، وأنه نُقِل بين عدة سجون.

وقتلت البلوغر أم فهد، في 27 أبريل/نيسان، على يد مجهول كان يستقل دراجة نارية، بينما كانت في سيارتها أمام منزلها وسط بغداد.