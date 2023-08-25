وفاة الابن الأصغر للرسام بابلو بيكاسو

كشف محامي نجل الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، عن وفاة موكله كلود رويز بيكاسو عن عمر 76 عاماً.

وتوفي رويز بيكاسو الابن الأصغر عمراً للرسام الشهير بيكاسو في سويسرا، بحسب بيان أصدره محاميه جان جاك نوير. ولم يعلن المحامي عن أي تفاصيل حول أسباب وفاة موكله.

تسلم كلود رويز بيكاسو مسؤولية إدارة ملكية بيكاسو، أغنى السلالات في عالم الفن، منذ عام 1989 حتى العام الحالي، والتي بدورها تقوم بإدارة الحقوق المتعلقة بالفنان وأعماله.

وأُفيد في شهر تموز/ يوليو الماضي بأن بيكاسو الابن كان يفكر بالاعتزال وتسليم هذا المنصب لشقيقته بالوما التي كانت تشغل منصب الإدارية أيضاً.

وكانت بدايات رويز عندما اشتهر بالعمل كمصور ومخرج سينمائي يرافق العديد من المخرجين ويعمل إلى جانبهم كمساعد لهم.

وتضم ملكية بيكاسو حقوق نسخ أعمال الفنان بيكاسو، وحقوق النشر وحقوق العلامات التجارية والشخصية والأخلاقية.