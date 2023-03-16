إضراب 50 ألف معلم في نيوزيلندا بسبب الوضع المعيشي

شارك قرابة 50 ألفا من المعلمين والأساتذة في نيوزيلندا في إضراب، الخميس، إثر تعثر محادثات بين النقابات ووزارة التعليم تهدف إلى تحسين الرواتب وظروف العمل.

ورفع المعلمون المطالبون بزيادة الأجور لافتات كتب عليها "لا نستطيع تحمل تكاليف طبيب الأسنان"، و"فقراء بحيث لا يمكننا طباعة لافتات جديدة".

وتسبب الإضراب ليوم واحد في إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية في أنحاء البلاد.