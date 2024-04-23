الربط بين اكتمال القمر والمشاكل النفسية.. حقيقة أم خرافات؟

أفادت ورقة بحثية يعود تاريخها إلى 2011، بأنّ 40% من العاملين في مجال الصحة، يؤمنون بتأثيرات مراحل القمر، ولاسيما ليلة البدر، على السلوك البشري باتجاه العنف والعدوانية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب الصحيفة، فإن الشائعات تزداد حول الربط بين اكتمال القمر وارتفاع عدد المصابين بالمشاكل النفسية الذين يتم إحضارهم إلى الطوارئ بالمستشفى في ليلة اكتمال القمر، رغم غياب الأدلة العلمية على ذلك.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور جون بيشر، من كلية فيلادلفيا للطب التقويمي قوله إنه "صدم بالذعر الذي يصيب العاملين في المستشفيات قبل يومين من اكتمال القمر، وإنه سمعهم يدعون بعضهم البعض إلى الاستعداد نفسياً لعمل مضاعف في تلك الليلة".

وأوضحت أن "هناك بعض البيانات الرسمية التي تدعم التكهنات الشائعة، حيث وثق قسم الشرطة في مدينة برايتون الإنجليزية 2007، إحضار ضبّاط إضافيين إلى المركز عشية اكتمال القمر بسبب زيادة السلوك العدواني للناس".

وأفادت الصحيفة، بأن "سلسلة أبحاث حديثة أشارت إلى أن العاملين في المستشفيات يستخدمون في ليالي اكتمال القمر عقاقير تساعدهم على البقاء في وضع هادئ، أقل 10 مرات من الأيام العادية".

بدوره، رفض الدكتور فريدريك كيب فينغر، الرئيس السابق لقسم الطوارئ في جامعة تينيسي الأمريكية، التذرّع بليلة اكتمال القمر لتبرير سلوك المرضى غير المعتاد والعدواني، مشيراً إلى أنه يشعر بالأسف بسبب تصديق هذه الخرافات بين الكثير من الناس".