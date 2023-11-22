نيجيرية تدخل غينيس بعد صناعة أطول شعر مستعار في العالم

سجلت النيجيرية "هيلين ويلياميز" رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس، من خلال حياكة أطول شعر مستعار في العالم يدويا.

وبحب غينيس، بلغ طول الشعر المستعار الذي صنعته ويلياميز 350 مترا، واستغرق صنعه 11 يوما، حيث استخدمت لصناعته ألف خصلة شعر و12 علبة من المثبتات، و6.3 ألف مشبك، و35 أنبوب غراء.

ونشر موقع غينيس مقطع فيديو قصيرًا يُظهر اختصاصية الشعر المستعار وهي تجلس على الأرض بجوار كومة هائلة من خصلات الشعر السوداء.