كيم كارداشيان تنفق 5000 دولار يوميا على مؤخرتها

أشارت بعض التقارير إلى أن النجمة كيم كارداشيان تجد صعوبة في العثور على جينز يناسبها، والسبب هو حجم مؤخرتها الذي لا يتناسب مع حجم خصرها.

وبعدما قضت أياماً في باريس لمتابعة أسبوع الموضة وحضورها عرض أزياء لربيع صيف 2014، عادت النجمة إلى لوس أنجلوس لمتابعة أعمالها والعناية بابنتها نورث.

لكن يبدو أن مؤخرة كيم تحظى باهتمام خاص، حيث تداولت بعض الصحف أن النجمة الجميلة تلاقي صعوبة في العثور على جينز يناسب حجم مؤخرتها، لذلك ترتدي فستاناً في أغلب الأحيان.

وذكرت مصادر مقربة من كيم أنها تشتري الجينز وتضيف له بعض التعديلات، أو تستعين بتصاميم من محموعة كارداشيان وتضيف تعديلات عليها.