صورة نيكول سابا في الحمام تثير نقاشا ساخنا

القاهرة ـ عادت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتثير الجدل في الانترنت بعد نشرها مجموعة من الصور في موقع الـ "فيسبوك"، ظهرت في إحداها وهي تمسك سماعة هاتف أرضي أثناء جلوسها على كرسي الحمام.

التقط هذه المجموعة من الصور، بما فيها تلك التي أثارت نقاشا حاميا في الشبكة العنكبوتية، المصور اللبناني شربل.

هذا وكان عدد من المهتمين بأخبار سابا قد وجه لها سهام الانتقاد لنشرها صورة يظهر فيها بطنها عاريا سعيا منها لإظهار حملها، وزوجها الفنان يوسف الخال إلى جانبها في الصورة.

ويشار إلى جلسات تصوير جريئة لا تقتصر على نيكول سابا، فقد سبق لهيفاء وهبي أن أثارت جدلا مصحوبا بالاستياء لنشرها صورة التقطتها عدسة شربل ونشرها المصور على صفحته في "انستغرام"، ووصف متابعو النجمة اللبنانية هذه الصورة بالفاضحة.