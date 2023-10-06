من هم الفائزون بجائزة نوبل للسلام آخر 10 سنوات؟

يكشف معهد نوبل، اليوم الجمعة، اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام في الساعة 11:00 (9:00 بتوقيت غرينتش)، وقد يتم منح الجائزة لثلاثة فائزين على الأكثر.

وتزداد التكهنات حول الفائز بالجائزة هذا العام، وتصبح أكثر تعقيدًا نظرًا للأحداث العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الولايات المتحدة والصين والانقلابات في إفريقيا.

وفي ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للسلام التي ستعلن الجمعة في أوسلو:

2022: الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمتا "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.

2021: الصحافيان ماريا ريسا (الفلبين) ودميتري موراتوف (روسيا) لـ"دفاعهما الشجاع عن حرية الصحافة".

2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لـ"جهوده في محاربة الجوع في العالم".

2019: رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد "لجهوده في إرساء السلام" وتحديداً "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والأيزيدية ناديا مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية.

2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد.

2014: ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الأطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الأطفال في التعليم".

2013: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.