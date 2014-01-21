اخترع آلة لصنع شوكولا منزلية بأبعاد ثلاثية

يبدو أنه وكباقي الأشياء التي تنتشر كموضة بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم تنتشر أيضاً حيث ظهرت في البداية لتصنيع سلاح وتنوع الأمر لاحقاً ليصل للشوكولا والمواد الغذائية.

ففي الولايات المتحدة أعلنت شركة"3 دي سيستمز" بالتعاون مع شركة "هيرشيز" كمبادرة لرفع شعبيتها ومبيعاتها عن نيتها تطوير آلة طباعة ثلاثية الأبعاد لصنع الشوكولاتة وحلويات أخرى، ويمكن لتلك التقنية أن تستخدم في المنزل.

ويمكن لهذا النوع من الآلات الطابعة أن تجعل صناعة الشوكولاتة من الأمور المعتادة يومياً، كما أنها وسيلة فريدة لتوصيل منتجاتها إلى محبيها، ولم تكشف الشركتان إلى الان عن موعد إطلاق المبيعات وسعر قطع الشوكولا الجديدة.

يذكر أن مبدأ عمل الطابعة يشبه عمل طابعة نفاثة عادية حيث توضع فيها بدلاً من الحبر مادة لازمة لتصنيع منتوج ضروري مثل البلاستيك أو المعدن أو الشوكولا، ثم تقوم بوضع طبقات متلاحقة تبعاً للبرنامج المدخل.

وكانت تلك الطابعات تستخدم سابقا في الصناعة فقط ، وخاصة في مجال الفضاء والطب والسيارات، ويمكن الآن استخدامها في ظروف المنزل من قبل أي واحد يرغب في ذلك، ويبلغ سعر الطابعات ثلاثية الأبعاد المنزلية ما يزيد عن ألف دولار تقريبا.