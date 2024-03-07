منع السياح من دخول حي ياباني شهير بسبب "فتيات الغيشا"

في قرار مفاجئ، اعتزمت السلطات اليابانية منَع السياح من ارتياد الأزقة الخاصة لحي في مدينة "كيوتو" يشتهر بعروض فتيات الغيشا.

وأبدى سكان "كيوتو" منذ فترة طويلة استياءهم من سلوك بعض السياح، وخصوصاً في منطقة "غيون" التي تضم مقاهي تعمل فيها فتيات الغيشا، المعروفات محليًّا باسم "غيكو".

وفي ديسمبر الفائت، طلب مجلس "غيون" المحلي من سلطات مدينة كيوتو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تصرفات السياح "غير المرغوب" فيها، كمضايقة فتيات الغيشا، مؤكدا أنّ "غيون ليست مدينة ملاهٍ".

وقال المسؤول إيسوكازو أوتا، لوكالة "فرانس برس"، إن المجلس سيطلب من السياح اعتبارا من نيسان/أبريل، عدم ارتياد الشوارع الخاصة.

وأضاف: "ما كنّا نرغب في اتخاذ إجراءات مماثلة لكننا بتنا يائسين من الوضع"، مشيراً إلى أن لافتات ستُرفع لتحذير السائحين.