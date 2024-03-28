إفطار رمضاني داخل كنيسة مصرية يثير تفاعلا (صور)

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإفطار رمضاني نظمته، أمس الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية في مركز ملوي، محافظة المنيا، في صعيد مصر، في مشهد راقٍ يعكس المحبة والتعايش بين مختلف الطوائف والأديان.