إفطار رمضاني داخل كنيسة مصرية يثير تفاعلا (صور)
تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإفطار رمضاني نظمته، أمس الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية في مركز ملوي، محافظة المنيا، في صعيد مصر، في مشهد راقٍ يعكس المحبة والتعايش بين مختلف الطوائف والأديان.
وضم الإفطار نحو 200 صائم بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ " البرلمان"، والنقابات المهنية، والقيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة، فضلا عن وفد من الكنيسة الأرثوذكسية.
وأعقب الإفطار إقامة صلاة المغرب في حرم الكنيسة على نحو يجسد الإخاء والسلام بشكل عملي.
ونالت تلك الخطوة استحسانا كبيرا من جانب نشطاء السوشيال ميديا الذين جاءت تعليقاتهم تحمل إشادة مثل: "يحيا الهلال مع الصليب"، و "الوحدة الوطنية في أبهى صورها"، و"فيها حاجة حلوة"، و"الدين لله والوطن للجميع".
ويعد الإفطار الرمضاني طقسا ثابتا لعدد من الكنائس المصرية.