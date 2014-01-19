غادة عبد الرازق تنفي أنباء حول طلب زوجها منها الاحتشام

القاهرة ـ نفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صحة أنباء تداولها عدد من المواقع تقول إن زوجها طلب منها أن تحتشم وتختار ملابسها وفقا لذلك بعناية أكثر، وذلك مراعاة لظروفه الحالية، إذ أنه سيخوض انتخابات مجلس الشورى المقبلة.
وأكدت عبد الرازق على أن زوجها محمد فودة لم يطلب منها ذلك "لأنه ببساطة يتفهم أنني ممثلة أندمج مع الشخصية التي أقدمها"، مضيفة أنه يعي جيدا أنها أمام الكاميرا شخص آخر تماما.
وأضافت أن زوجها لا يتدخل في عملها أو ملابسها، علما أنها تستشيره أحيانا وتستعين برأيه. هذا وكانت غادة عبد الرازق قد أدلت بتصريحات هاجمت بها "فنانات جيل الثمانينات" لتقديمهن "مشاهد ساخنة"، مما جعلها عرضة للهجوم من قبل البعض.
وردا على هذا الهجوم انبرت غادة عبد الرازق تدافع عن نفسها وعن جيلها في السينما في الوقت الحاضر، بالقول إن الممثلات في تلك الحقبة (الثمانينات) كن يرتدين الملابس الداخلية، بينما ترفع هي وجيلها الحالي شعار "السينما النظيفة"، بحسب وصفها.