غادة عبد الرازق تنفي أنباء حول طلب زوجها منها الاحتشام

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الفنانة المصرية تدلي بتصريحات تهاجم فيها فنانات جيل الثمانينات لتقديمهن مشاهد ساخنة، حسب رأيها، مما جعلها عرضة للهجوم من قبل البعض.