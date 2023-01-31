بريانكا شوبرا تكشف عن وجه ابنتها للمرة الأولى

وقدم نيك خطابا قال فيه ممازحا: "ابنتي مالتي ماري، لا اطيق الانتظار للقدوم هنا بعد 15 عامًا، لأحرجك أمام أصدقائك".

وتابع: "إلى زوجتي الجميلة، انت الهدوء وقت الجنون، أنت الصخرة وقت العاصفة، محظوظ لانني تزوجتك، أنت أجمل هدية، أعشق أبوتي لأني أتشاركها معك".

وبدت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا سعيدة بإنجازات زوجها وخطابه، بينما جلست إلى جانب صوفيا تيرنر زوجة جو جوناس، ودانيال زوجة كيفين جوناس.

يذكر أن بريانكا شوبرا (40 عامًا) ونيك جوناس (30 عامًا) تزوجا عام 2018، وفي 2022 استقبلا طفلتهما الأولى من خلال أم بديلة، إذ صرحت نجمة بوليوود آنذاك أنها تعاني من مشاكل صحية قد تعرض حياتها للخطر في حال أصبحت حاملا.