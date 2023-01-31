بريانكا شوبرا تكشف عن وجه ابنتها للمرة الأولى
على الرغم من حرصهما الشديد على عدم إظهار وجهها للصحافة، سمح الزوجان بريانكا شوبرا ونيك جوناس للصحفين أمس الاثنين بالتقاط صور لطفلتها "مالتي ماري"، التي تبلغ من العمر عاما واحدا، خلال احتفال الإخوة جوناس (Jonas Brothers) بنجمتهم على ممر المشاهير في هوليوود.
وظهرت الطفلة وهي جالسة في حضن والدتها خلال الحفل، في ظهورها الأول بعد عام من ولادتها المبكرة، ومكوثها في المستشفى لمدة 100 يوم.
وتواجد المغني الأمريكي نيك جوناس مع شقيقيه جو وكيفن، حيث دشنوا نجمتهم أمام برج "لايف نيشن".
وقدم نيك خطابا قال فيه ممازحا: "ابنتي مالتي ماري، لا اطيق الانتظار للقدوم هنا بعد 15 عامًا، لأحرجك أمام أصدقائك".
وتابع: "إلى زوجتي الجميلة، انت الهدوء وقت الجنون، أنت الصخرة وقت العاصفة، محظوظ لانني تزوجتك، أنت أجمل هدية، أعشق أبوتي لأني أتشاركها معك".
وبدت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا سعيدة بإنجازات زوجها وخطابه، بينما جلست إلى جانب صوفيا تيرنر زوجة جو جوناس، ودانيال زوجة كيفين جوناس.
يذكر أن بريانكا شوبرا (40 عامًا) ونيك جوناس (30 عامًا) تزوجا عام 2018، وفي 2022 استقبلا طفلتهما الأولى من خلال أم بديلة، إذ صرحت نجمة بوليوود آنذاك أنها تعاني من مشاكل صحية قد تعرض حياتها للخطر في حال أصبحت حاملا.